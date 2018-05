Bike And Music Weekend - Manfred Mann's Earth Band und Stahlzeit als Headliner

Auch 2018 wird das BIKE AND MUSIC WEEKEND wieder zu einem Wochenende rund um das Thema Musik und Motorräder einladen. Vom 2. bis 5. August 2018 werden auf dem Gelände des Autohof Strohofer dazu etliche namhafte Rockbands zu Gast sein. Frisch als Headliner bestätigt: Manfred Mann´s Earth Band und die süddeutsche Rammstein-Tribute Band Stahlzeit. Außerdem neu im Line Up: The New Roses, The Picturebooks und Ray Black.

Das Musik-Festivalerlebnis in Geiselwind wird von vielen Chrom-glänzenden Bikes, Stunt-Shows und Biker-Flair begleitet. Wie bei kaum einem anderen Event verschmelzen hier Musikfestival mit mehreren Bühnen, gemütlicher Bike-Treff, Event mit Stunts und Custom-Bauten, riesiger Markt rund ums Bike und Open Air Get Together zu einer Einheit. Die Bike-Stuntshows wechseln sich mit der Präsentation von hochglanzpolierten American Cars, gewaltigen Dragracern in Shows und laut-kreischenden Burn Outs ab, die garantiert wieder einige Reifen zum Platzen bringen werden.

Wie immer lockt das BIKE AND MUSIC WEEKEND mit einem prall gefüllten Rahmenprogramm Biker und Fans aus aller Welt zum Autohof Strohofer. Den Auftakt macht dabei jedes Jahr traditionell das große Bikerfrühstück, bevor auf der Showmeile die Stuntshows und Contests beginnen. Am Samstag lockt nach dem Frühstück die Bike- und Carshow zur Showbühne. Am Sonntag schließt das Wochenende mit dem traditionellen Biker-Gottesdienst mit Manuela Strohofer und Johannes M. Roth auf der Showbühne ab, bevor die Pokale für die Car- und Bikeshows feierlich verliehen werden.

Weitere Bandbestätigungen werden in Kürze bekannt gegeben.

Tickets und weitere Infos bekommt Ihr unter www.bike-and-music-weekend.de