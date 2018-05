LP-Reissues von KING DIAMOND

"You can spiral yourself into darkness with these classic King Diamond albums, or you can exhibit them on your wall like I will. Either way, enjoy." - King



Nachstehend die Tracklisten zu den Picture Discs, weitere KING DIAMOND Re-issues folgen in Kürze, bleibt dran!



'Abigail' track-listing:

SIDE A

1. Funeral

2. Arrival

3. A Mansion in Darkness

4. The Family Ghost

5. The 7th Day of July 1777

SIDE B

6. Omens

7. The Possession

8. Abigail

9. Black Horsemen



'Fatal Portrait' track-listing:

SIDE A

1. The Candle

2. The Jonah

3. The Portrait

4. Dressed in White

SIDE B

5. Charon

6. Lurking in the Dark

7. Halloween

8. Voices from the Past

9. Haunted



'Them' track-listing:

SIDE A

1. Out from the Asylum

2. Welcome Home

3. The Invisible Guests

4. Tea

5. Mother's Getting Weaker

SIDE B

6. Bye, Bye, Missy

7. A Broken Spell

8. The Accusation Chair

9. Them

10. Twilight Symphony

11. Coming Home