Die Bands Cro-Mags, SHVPES, IRON REAGAN und Giver komplettioeren das Lineup fürs VAINSTREAM Rockfest 2018 am 30.06.2018 in Münster.

Das Lineup des Vainstream Rockfests ist nun komplett und bietet mit BULLET FOR MY VALENTINE, BEATSTEAKS, CASPER, KADAVAR, DAS PACK und vielen weiteren Künstlern ein buntes und abwechslungsreiches Programm für die Sause am 30.06.2018 in Münster.