LIZZY BORDEN veröffentlichen im Juni "My Midnight Things", das erste Album seit elf Jahren

"Wir waren ja die ganze Zeit über weltweit auf Tour, aber ich habe das Aufnehmen im Studio vermisst. Für mich ist die neue Scheibe ein Neubeginn, ich habe sozusagen die Reset-Taste meiner Karriere gedrückt", sagt Frontmann und Sänger Borden über die Entstehung der neuen Scheibe. Gemixt wurde das Album von Greg Fidelman (u.a. METALLICA, BLACK SABBATH), das Mastering übernahm Tom Baker (u.a. DAVID BOWIE, ROB ZOMBIE, MARILYN MANSON).

Tracklist "My Midnight Things":

1. My Midnight Things

2. Obsessed with You

3. Long May They Haunt Us

4. The Scar Across My Heart

5. A Stranger to Love

6. The Perfect Poison

7. Run Away with Me

8. Our Love Is God

9. My Midnight Things (Reprise)

10. We Belong to the Shadows