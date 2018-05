DOPETHRONE kommen auf Europatour

Die Daten:

EUROPEAN TOUR (w/ Bongzilla & Sons Of Otis + *with Church Of Misery)

22.06 - HELLFEST OPEN AIR (FR)*

23.06 - BRUSSELS (BE), Magasin 4* (no Bongzilla)

24.06 - KÖLN (DE), Jungle *

25.06 - EINDHOVEN (NL), Effenaar

26.06 - BRIGHTON (UK), Green Door State

27.06 - BRISTOL (UK), The Fleece

28.06 - BIRMINGHAM (UK), Asylum 2

29.06 - EDINBURGH (UK), La Belle Angèle

30.06 - MANCHESTER (UK), Rebellion Club

01.07 - LONDON (UK), The Underworld

02.07 - UTRECHT (NL), Tivoli De Helling

03.07 - DEVENTER (NL), Burgerweeshuis

04.07 - WIESBADEN (DE), Schlachthof *

05.07 - ROSTOCK (DE), M.A.U

06.07 - GÖTEBORG (SWE), Truckstop Alaska

07.07 - STOCKHOLM (SWE), Kraken

08.07 - OSLO (NOR), Blitz

09.07 - TBA (SWE)

10.07 - COPENHAGEN (DK), KB18

11.07 - HAMBURG (DE), Hafenklang

12.07 - BERLIN (DE), Cassiopeia

13.07 - RED SMOKE FESTIVAL (PL)

14.07 - STONED FROM THE UNDERGROUND (DE)

15.07 - BREGENZ (AT), The Between