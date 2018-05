SERENITY laden zur "Symphonic Metal Nights"-Tour 2018

Diesmal haben sich die Österreicher von SERENITY ihre Landsleute von VISIONS OF ATLANTIS mit auf den Kahn geholt haben. Beide Bands haben reichlich neues Material im Gepäck: Während SERENITY letzten Oktober mit "Lionheart" auf sich aufmerksam machen konnten, ist "The Deep & The Dark" erst taufrische zwei Monate alt.

Abgerundet wird das Line-Up durch die italienische Band TEMPERANCE und DRAGONY. Tickets gibt es bisher nur für die Show in Weinheim, die könnt ihr aber gleich HIER bestellen.