13 CROWES mit neuer Single "Lady Luck" und Release-Tour

Damit liefern 13 CROWES einen Vorgeschmack auf den Nachfolger ihres Debütalbums "Young Poets", welcher im Winter erscheinen soll. Außerdem kommt die Single mit einer Akustik-Version des bisher noch unveröffentlichten "Lead You To War" daher, was den Kaufanreiz noch einmal steigern dürfte.

Noch nicht überzeugt? Homebound Records weiß einem die Single durchaus schmackhaft zu machen: "Der euphorische und stimmungsvolle und doch schmerzliche, von Hoffnung geprägte Refrain aus dem immer wieder dieses „Don’t break your wild Horses“ heraussticht, lässt „Lady Luck“ nach wenigen Hördurchgängen zum Hit werden." Ob das so korrekt ist, könnt ihr gleich am angehängten Musikvideo zur Single überprüfen.

Außerdem könnt ihr die Jungs in Folge der Veröffentlichung auch wieder live erleben, bereiten sich die Schotten doch schon auf eine ausgedehnte Deutschland-Tour vor. Hier die Termine:

13 Crowes „Lady Luck“ Tour 2018

31.05.2018 DE-Köln, Tsunami Club w/ Kamikaze Girls & Nervus

01.06.2018 DE-Trier, Lucky’s Luke w/ The Deadnotes

02.06.2018 DE-München, Glockenbachwerkstatt w/ Cory Call

03.06.2018 CZ-Prag, Café Na půl cesty

04.06.2018 DE-Berlin, Monarch

05.06.2018 DE-Münster, Gleis 22

06.06.2018 DE-Meppen, JAM - Jugend- und Kulturzentrum w/ East Ends

07.06.2018 DE-Bremen, Papp

08.06.2018 DE-Hamburg, Booze Cruise Festival w/ The Lillingtons, uvm.

09.06.2018 DE-Wesel, EselRock

Tickets bekommt ihr gleich HIER.