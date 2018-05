LIK veröffentlichen Video zur dritten Single 'Celebration of the Twisted'

Checkt hier den brandneuen Videoclip zu 'Celebration Of The Twisted' an:

LIK kommentieren das Video wie folgt: "Wir wollten mit dem Video ein Abbild davon zeigen, wie dunkel und stimmungsvoll Stockholm während eines ziemlich langen Winters, den wir hier im Norden gerne mal haben, sein kann. Es bringt uns in die richtige Stimmung um alte Schule Death Metal zu komponieren. Die Inspiration ist quasi immer direkt vor unserer Haustür. Diejenigen, die ihre Stockholm Death Metal Hausaufgaben gemacht haben, werden in dem Video einige wichtige Wahrzeichen wiedererkennen!"

Das Video wurde von Niklas Sandin gefilmt, produziert und editiert. Mit Dank an Jonas Renkse und Linus Johansson.

'Carnage' Tracklisting:

1. To Kill

2. Rid You Of Your Flesh

3. Celebration Of The Twisted

4. Dr. Duschanka

5. Left To Die

6. Cannibalistic Infancy

7. Death Cult

8. The Deranged

9. Only Death Is Left Alive

10. Embrace The End

LIK Line-up:

Chris Barkensjö - drums & vocals

Tomas Åkvik - vocals & guitars

Niklas "Nille" Sandin - guitars & bass