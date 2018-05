THE WORD ALIVE - veröffentlichen Single aus ihrem kommenden Album "Violent Noise"

Das fünfte Album von THE WORD ALIVE ist ein großer Schritt für die Band. Personell geschrumpft auf Trio-Größe (Tyler "Telle" Smith, Zack Hansen, Tony Pizzuti), bringt die Band am 04. Mai den Nachfolger von "Dark Matter", der es immerhin bis auf Platz 31 der Billboard Top 200 geschafft hatte.

"Red Clouds" ist die erste Single und erzählt die Geschichte von THE WORD ALIVE und greift die Ursprünge der Band auf. Es geht um Herausforderungen, die als Band gemeistert wurden, aber auch die Einheit und das Unterordnen jedes Einzelnen sind wichtig für den Erfolg und den Geist der Band. Vor allem aber auch der Kontakt zu den eigenen Fans ist ein wichtiger Teil, den Sänger Telle Smith so beschreibt: "...we let you into our lives and minds more than ever we hope you're ready to overcome your own challenges and fears to chase your dreams with us. It begins..."