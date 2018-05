THE DARKNESS - Live Album und Tourdates

Nach ihrer gefeierten Tournee im Herbst legen THE DARKNESS nun nach!

Am 15.06. erscheint mit "Live At Hammersmith" ein Dokument der mitreißenden Liveshows von Englands unterhaltsamster Rock'n'Roll Band.

In echter Darkness-Spandex-Manier gab es bei der Headliner-Show im legendären Hammersmith Odeon riesige Riffs, mächtige Bässe, bombastisches Drumming, haarsträubendes Falsett, Justin Hawkins-Akrobatik, gigantische Disco-Kugeln und eine ganze Menge Pyro.

"The Darkness - Live At Hammersmith" ist das erste Live-Album der Band, das auf allen Formaten (einschließlich CD, Gatefold-Doppel-Vinyl und allen digitalen Plattformen) veröffentlicht wird und ihren spektakulären Backkatalog von fünf Alben über 19 explosive Songs umfasst.

Im Sommer kommt die Band um die Hawkinsbrüder auch wieder in unsere Gefilde: Gemeinsam mit der Superstar-Band THE HOLLYWOOD VAMPIRES kommen THE DARKNESS für vier Shows nach Deutschland:

02.06. Hamburg - Stadtpark

04.06. Berlin - Zitadelle

14.06. Mönchengladbach - Sparkassen Arena

29.06. Frankfurt - Jahrhunderthalle