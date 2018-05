STEPFATHER FRED veröffentlichen brandneues Album "Enhancer"

Das Album ist ab heute im Handel als CD und LP erhältlich, hier könnt ihr es euch unter anderem bestellen.

Tracklist "Enhancer":

I Have To End

Alone In The Ground

This Is Me

Prime Time

Die Hard - Live Fast

Full Metal Jacket

Cut My Strings

Speed of Life

One Second Alive

Take Control

Halo

Focus

My Way To You

Die Band:

Basti - Vocals

Simon - Guitar

Matze - Bass

Juli - Drums