ARMORED SAINT kündigen europäische „Symbol of Salvation“-Shows an!

Frontmann John Bush erklärt: "Wir freuen uns darauf, im November nach Europa zurückzukehren, um die Metal Hammer Paradise Show zu spielen! Außerdem spielen wir in anderen Städten wie Mailand, Budapest oder Zagreb zum ersten mal überhaupt. Überall werden wir 'Symbol of Salvation' in Gänze aufführen, das dürfte großartig werden! Kommt raus, Metalheads, Saint werden euch in diesen kalten Herbstnächten ordentlich einheizen!"

ARMORED SAINT

02/11/18 NL - Enschede - Atak

03/11/18 DE - Weissenhäuser Strand - Metal Hammer Para

08/11/18 HU - Budapest - A38

10/11/18 HR - Zagreb - Mochvara Club

11/11/18 IT - Milan - Legend Club

Bereits im August werden ARMORED SAINT Europa mit ausgesuchten Konzerten beehren, mit dabei im Vorprogramm sind die Labelmates von ACT OF DEFIANCE.

+ ACT OF DEFIANCE

06/08/18 DE - Aschaffenburg - Colos-Saal

07/08/18 DE - München - Backstage Halle

08/08/17 CZ - Josefov - Brutal Assault Festival

10/08/18 NL - Eindhoven - Dynamo

Außerdem veröffentlichen Metal Blade Records 'Symbol Of Salvation' am 18. Mai neu auf CD und LP. Das Vinyl enthielt ein formatgerechtes Mastering von Patrick W. Engel im Rahmen der Reihe "Metal Blade Originals" inklusive 400g schwerer Kastentaschen mit Inside-out-Druck, 60x60cm Artworkposter (doppelseitig bedruckt) und 250g schweren Einlegern. Die CD enthält vier Bonustracks.

www.armoredsaint.com

www.facebook.com/thearmoredsaint