ZEAL & ARDOR veröffentlichen neuen Song „Waste“

Manuel Gagneux erklärt zum Song: „’Waste’ ist die Einleitung zur anderen Hälfte von ’Stranger Fruit’. Sowohl Black Metal- wie auch Soul-Elemente werden komplett eingebaut, aber in ihrer Wirkung nicht komprimiert. Wir haben uns entschieden, diesen Song als zweite Single zu veröffentlichen, weil er sich den Erwartungen widersetzt. Dies ist etwas, worauf sich die Hörer beim gesamten Album gefasst machen können, viel Spaß beim Hören."

Durch das Mischen von Blues, Gospel und Soul mit harter Musik eröffnete sich für Gagneux eine Welt voller Möglichkeiten. Ursprünglich gedacht als Ein-Mann-Versuch, hat das immense Interesse und viele Lob der Kritiker für ZEAL & ARDOR und dem Debüt-Album dafür gesorgt, dass das Projekt zu einer vollwertigen und international tourenden Band heranwuchs.

Europa-Tour:

27.04.2018 FR - Bourges, Printemps de Bourges

28.04.2018 FR - Audincourt, Impetus Festival

31.05.2018 ES - Barcelona, Primavera Sound Festival

04.06.2018 UK - London, Village Underground

08.06.2018 PT - Porto, Primavera Sound Festival

09.06.2018 CH - Interlaken, Greenfield Festival

10.06.2018 UK - Donington Park, Download Festival

21.06.2018 DK - Copenhagen, Copenhell

22.06.2018 BE - Dessel, Graspop Metal Meeting

24.06.2018 FR - Clisson, Hellfest

05.07.2018 CH - Montreux, Montreux Jazz Festival

06.07.2018 CZ - Hradec Kralove, Rock for People

07.07.2018 SK - Trecin, Pohada Festival

08.07.2018 FR - Belfort, Les Eurockéennes

12.07.2018 FR - Aix les Bains, Musilac Festival

14.07.2018 BE - Dour, Dour Festival

15.07.2018 FI - Ilosaari, Ilosaarirock Festival

28.07.2018 RO - Sibiu, ArtMania Festival

03.08.2018 AT - Lustenau, Szene Openair

04.08.2018 DE - Wacken, Wacken Openair

09.08.2018 DE - Kollerbach, Rocco del Schlacko Festival

10.08.2018 DE - Rothenburg ob der Tauber, Taubertal Festival

16.08.2018 NO - Trondheim, Pstereo Festival

17.08.2018 UK - Bristol, ArcTanGent Festival

19.08.2018 NL - Biddinghuizen, Lowlands Festival

24.08.2018 UK - Northampton, Shambala Festival

