CZAR FEST 2018

Nach der erfolgreich geglückten Zweitauflage wird es am 11. und 12. Mai 2018 in Basel eine weitere Ausgabe des bereits jetzt mit Kultstatus geadelten Czar Fest geben.

Das kleine, aber feine Basler Plattenlabel Czar of Crickets Productions von Frederyk Rotter ist bekannt für seine musikalisch offene und nicht auf Kommerz schielende Ideologie.

Während anfänglich der Fokus der Label-Veröffentlichungen noch im Bereich Metal lag, haben im Verlauf der Jahre zahlreiche Bands verschiedenster musikalischer Genres & Stile bei Czar of Crickets ihre Heimat gefunden. Mittlerweile zählt das Basler Indie-Label über 50 internationale Veröffentlichungen – zu einem Großteil von Schweizer Künstlern & Bands.

Ziel des Festivals ist es, die besten Schweizer Bands, unabhängig von ihrem Bekanntheitsgrad, zusammenzubringen und zu präsentieren.

CZAR FEST Zeitplan

11. Mai

18:30 Doors

19:30 Rock Art Opening: Sulphura

20:00 NevBorn

20:50 Asbest

21:40 Total Annihilation

22:30 Abraham

23:40 Triptykon

00:40 Overdrive Party

12. Mai

18:30 Doors

19:00 Rock Art Opening: The Leaving plays Zatokrev

19:30 Krane

20:20 Echolot

21:10 HEX

22:00 Neo Noire

23:00 Lombego Surfers

00:00 Reverend Beat-Man & The New Wave Rock

Art Exhibition:

Trouble & Comfort - silkscreen-prints & graphic design

Marcel Szerdahelyi - fine arts

Drowned Orange - pen and Ink illustrations

The Universe Is Not Enough - artwork

Before, between and after everything: DJ Houdini

Tickets über Startticket.

www.czarfest.com