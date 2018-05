SUBSIGNAL präsentieren neue Single

Die deutschen Progger SUBSIGNAL stellen die erste Single „Even Though The Stars Don’t Shine" vom kommenden Album „La Muerta“ als Video vor.

Gute zwei Jahre haben sich SUBSIGNAL genommen, um am 25. Mai via Gentle Art Of Music mit „La Muerta" ihren neuen Longplayer vorzulegen. Sie gehören zur Speerspitze des deutschen Progressive Rock und brillieren auf ihrem neuen Album mit den erhebendsten Melodien, die man von ihnen bisher gehört hat.

Wie bei Markus Steffen und Arno Menses nicht anders zu erwarten, schicken sie den Hörer auf eine ebenso komplexe wie ereignisreiche Entdeckungsreise. Den Pfad zu „La Muerta“ haben SUBSIGNAL diesmal jedoch bewusst einen Tick zugänglicher gestaltet, als dies noch auf dem Vorgänger der Fall war.

SUBSIGNAL live

10.10. München – Backstage

11.10. Ludwigsburg – Rockfabrik

13.10. Arnsberg – Breaking Silence Festival

14.10. Frankfurt Nachtleben

17.10. Hamburg – Logo

18.10. Oberhausen – Zentrum Altenberg

www.subsignalband.com