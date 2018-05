GUNS N' ROSES: Kommt jetzt die richtige Reunion?

Zudem wurden unter anderem in London Plakate mit Konterfeis der 5 originalen Bandmitglieder, die das Album eingespielt haben, gesichtet:

What the hell? What is happening? New billboard in Camden, could this mean an original linup tour for guns n’ roses? Let’s hope so! Would be seriously EPIC! #appetitefordestruction #GNR #GunsNRoses #Slash #AxlRose #StevenAdler #DuffMcKagan #IzzyStradlin #MakeThisHappen #SuperEpic pic.twitter.com/45WREkVMOM