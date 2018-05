GIBSON beantragt Gläubigerschutz

Gibson steht vor einem Schuldenberg in Höhe von 500 Millionen Dollar, eine Umschuldung mittels Hedgefonds stellt nun die letzte Rettung dar. Hierdurch fließen 135 Millionen Dollar an Krediten, wodurch der Geschäftsbetrieb aufrecht erhalten werden kann. Firmenchef Juszkiewicz strebt eine Rückgesinnung auf Gibsons Kernkompetenzen an, die Musikinstrumente, und hofft so, die Wende zu schaffen.

„Die Entscheidung, sich wieder auf das Hauptgeschäft - Musikinstrumente - auszurichten, dürfte zusammen mit der großen Unterstützung unserer Gläubiger zu langfristiger Stabilität und finanzieller Gesundheit führen.“

dpa / Handelsblatt