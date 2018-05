LORD OF THE LOST veröffentlichen Video zu "On This Rock I Will Build My Church"

LORD OF THE LOST haben das offizielle Video zu ihrer neuen Single "On This Rock I Will Build My Church" veröffentlicht. Das Album "Thornstar" wird am 03. August 2018 über Napalm Records erscheinen.

Bassist Class Grenayde über den neuen Song:

„On This Rock I Will Build My Church“ ist der perfekte Dosenöffner für die sehr große und schwere Verpackung, in die dieses Monster eingeschlossen wurde. Der Song bereitet den Weg für noch sehr viel mehr…"

Chris Harms ergänzt: “Für das Video haben wir uns etwas ganz besonderes einfallen lassen. Wir haben sowohl eine Zeitmaschine als auch einen Verjüngungsapperat erfunden, um unseren Wurzeln gerecht zu werden und als Kinder, irgendwo zwischen den 80ern und 90ern, auf VHS dieses ganz besondere Musikvideo zu drehen. Das war verdammt aufwändig, aber es hat sich gelohnt.“

THORNSTAR Tracklist:

CD1

1. On This Rock I Will Build My Church

2. Loreley

3. Black Halo

4. In Our Hands

5. Morgana

6. Haythor

7. Naxxar

8. Cut Me Out

9. The Mortarian

10. Under The Sun

11. In Darkness, In Light

12. Forevermore

13. Ruins

CD2

1. Abracadabra (feat. Dero Goi / OOMPH!)

2. Voodoo Doll

3. The Art Of Love

4. Lily Of The Vale

5. Penta

6. Free Radicals

7. Live Pray Die Repeat



Tourdates 2018:

29.06.18 DE – Dischingen / Rock Am Härtsfeldsee

30.06.18 DE – Aschaffenburg / Colos-Saal

07.07.18 DE – Königstein / Festung Königstein

11.08.18 DE – Hildesheim / M’era Luna Festival

31.08.18 DE – Mannheim / Black Castle Festival

04.10.18 DE – Frankfurt am Main / Batschkapp

05.10.18 DE – Hannover / MusikZentrum

06.10.18 DE – Berlin / Columbia Theater

11.10.18 DE – Nürnberg / Hirsch

12.10.18 DE – Köln / Essigfabrik

13.10.18 DE – Dresden / Alter Schlachthof

18.10.18 CH – Pratteln / Z7

19.10.18 DE – München / Backstage

20.10.18 DE – Stuttgart / Im Wizemann

26.10.18 DE – Leipzig / Werk 2

27.10.18 DE – Hamburg / Markthalle

31.10.18 ES – Barcelona / Salamandra 1

01.11.18 FR – Toulouse – Rex

02.11.18 FR – Nantes – Ferrailleur

03.11.18 FR – Paris – Boule Noire

21.11.18 UK – Newcastle / The Cluny

22.11.18 UK – Glasgow – Ivory Blacks

23.11.18 UK – Manchester – The Ruby Lounge

24.11.18 UK – London – Electrowerkz

25.11.18 UK – Bristol – The Fleece Bristol

LORD OF THE LOST sind:



Chris Harms – Gesang, Gitarre, Cello

π – Gitarre

Class Grenayde – Bass

Gared Dirge – Piano, Synthesizer, Percussion, Gitarre

Niklas Kahl – Schlagzeug