AVANTASIA mit neuem Album & "Moonglow World Tour"

Das dazugehörige Album "Moonglow" wird zwar erst im Januar 2019 das Licht der Welt erblicken, den Trailer zu der im April beginnenden Tour könnt ihr euch jedoch schon jetzt zu Gemüte führen:

Tobias Sammet kommentierte gewohnt ausführlich: "Ich wollte es in den letzten 18 Monaten eigentlich etwas ruhiger angehen. Aber am besten scheine ich zu entspannen, wenn ich kreativ bin. Jedenfalls sind mir im Rahmen dieser Phase wahnsinnig viele Ideen zugeflogen, die danach schrien, in der vollen epischen Breite AVANTASIAs gemeinsam mit den besten Sängern der Welt produziert zu werden. Ich war so überzeugt von den Songs, dass mir sehr schnell klar war: wenn es jemals ein neues AVANTASIA-Kapitel geben soll, dann mit diesem Material - vorbei an allen Trends und den Vorgaben der Musikindustrie, handgemacht und persönlich, epische 10-Minuten-Stücke neben eingängigen Rocksongs; entstanden aus dem echtesten Beweggrund: nämlich großartige Musik zu machen! Ohne dass irgendwelche Business-Heinis ihren Senf dazugeben und alles nachher mundgerecht in die Unterhaltungslandschaft des 21. Jahrhunderts passt. MOONGLOW wird das aufwändigste Album meiner Karriere; der größte, bunteste, besteste und unvernünftigste Luxus, den ich mir je in meinem Leben geleistet habe. Und ich kann es kaum erwarten, das Album im Januar zu veröffentlichen und im Anschluss daran die MOONGLOW WORLD TOUR mit der größten Show, die AVANTASIA jemals auf die Bühne gebracht hat, einmal um den gesamten Globus zu tragen!"

AVANTASIA - MOONGLOW WORLD TOUR 2019

Präsentiert von Metal Hammer, Piranha, Musix, Rock It



30.03. D Kaufbeuren - All-Karthalle

31.03. I Milan - Alcatraz

02.04. CZ Prague - Forum Karlín

03.04. D Berlin - Huxleys Neue Welt

05.04. D Ludwigsburg - MHP Arena

06.04. D Bamberg - Brose Arena

08.04. D Fulda - Esperantohalle

09.04. D Saarbrücken - Saarlandhalle

10.04. F Paris - Olympia

12.04. D Osnabrück - OsnabrückHalle

13.04. D Hamburg - Mehr! Theater

14.04. D Oberhausen - König-Pilsener-Arena

16.04. UK London - Forum Theatre

18.04. D Offenbach - Stadthalle

19.04. CH Pratteln - Z7

20.04. CH Pratteln - Z7

24.04. E Bilbao - Santana 27

26.04. E Barcelona - Razzmatazz 1

27.04. E Madrid - Palacio Vistalegre

Tickets gibt es ab dem 7. Mai im Nuclear Blast Mailorder und seit dem 4. Mai im Eventim-exklusiven Vorverkauf.