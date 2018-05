KATAKLYSM veröffentlichen zweite Single "Narcissist"

Der KATAKLYSM-Frontmann kommentierte unvergleichlich: "Hits müssen nicht kommentiert werden!"

Das neue Album der Melodic Death Metaller, "Meditations", erscheint am 1. Juni via Nuclear Blast. Zusammen mit HYPOCRISY geht es dann im Herbst für die Kanadier auf große Europatournee. Hier die Termine:

»Death… Is Just The Beginning«

KATAKLYSM

+ HYPOCRISY

+ The Spirit

18.10. D Wiesbaden - Schlachthof

19.10. D Stuttgart - LKA Longhorn

20.10. D Munich - Backstage

23.10. H Budapest - Barba Negra

24.10. A Vienna - Arena

25.10. PL Wrocław - Zaklęte Rewiry

26.10. D Geiselwind - MusicHall

27.10. I Milan - Live Music Club

28.10. CH Pratteln - Z7

29.10. F Lyon - Ninkasi Kao

31.10. E Madrid - Sala Mon

01.11. E Barcelona - Razzmatazz 2

02.11. F Limoges - CC John Lennon

03.11. F Paris - La Machine du Moulin Rouge

04.11. B Antwerp - Trix

05.11. D Hamburg - Docks

06.11. S Gothenburg - Trädgår'n

07.11. S Stockholm - Fryshuset

09.11. FIN Helsinki - The Circus

10.11. FIN Tampere - Pakkahuone

12.11. DK Copenhagen - Pumpehuset

13.11. NL Leeuwarden - Neushoorn

14.11. D Berlin - Kesselhaus

15.11. D Dresden - Eventwerk

16.11. D Oberhausen - Turbinenhalle 2

17.11. D Leipzig - Hellraiser