RADIO HAZE veröffentlichen neues Album „Mountains"

Nach Monaten der Neugier und Vorfreude ist es endlich Zeit, in das neue metaphorische Album „Mountains” einzutauchen. Die technisch brillante Aufnahme ist das Produkt aus Jahren an Lebenserfahrung, aus persönlichen Höhen und Tiefen, die mit exzellentem Songwriting zu psychedelischen Sounds verarbeitet wurden, die sich mit simplen Vintage-Riffs und einem Hauch von elegantem (Heavy) Rock paaren.

Tracklist:

1. Have Mercy On Me

2. Paranoise

3. Silhouette

4. From Birth To Cemetery

5. The Weight Of Love

6. Consumed By The Fire

7. Lay My Hopes Across The Sea

8. Chasing Gaslights

9. Into The Ether

10. Mountains

Komplettes Album zum Streamen.

www.facebook.com/radiohazeband