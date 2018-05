ROAMER – neues Video „Today“

Die Schweizer Indie-Rocker ROAMER veröffentlichen das neue Video „Today“ ihres neuen Albums „What The Hell“, das ab 27. April über Czar Of Revelations erhältlich ist.

ROAMER ist ein Quartett, benannt nach der Uhrenfabrik in Solothurn (Schweiz), wo man in den ersten Jahren probte. Die Lieder stammen aus der Feder von Samuel Blatter, der sie auch singt und dazu Keyboards spielt. Zehn Jahre gibt es ROAMER bereits. So lang auch hat ihr Debut-Album auf sich warten lassen.

Mit souveräner Leichtigkeit kombinieren sie komplexe und doch muskulöse Rock- und Jazz-Rhythmen mit kühnen Harmonien, ohne dabei je kopflastig zu wirken.

Ein weiteres Video zum Titelsong des neuen Albums hier anschauen.

www.roamermusic.ch

www.facebook.com/roamermusic