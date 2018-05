EARTHLESS kündigen weitere Shows für den Sommer an

Gerade erst waren sie mit COMET CONTROL in Europa unterwegs und sind von ihrer letzten Show in Tilburg zurückgekehrt, wo sie als Artist in Residence an allen drei Abenden Headliner des Roadburn Festivals waren. Im Sommer werden sie die europäischen Festivals erobern und auch einige Clubshows stehen noch auf ihrer Liste.

Hier ein Überblick über alle kommenden Termine und Support-Acts:

29.07. UK Birmingham - Hare & Hounds (w/ RUBY THE HATCHET)

30.07. UK Glasgow - Classic Grand (w/ RUBY THE HATCHET)

31.07. UK Leeds - Brudenell Social Club (w/ RUBY THE HATCHET)

01.08. UK Brighton - The Haunt (w/ RUBY THE HATCHET)

02.08. NL Amsterdam - Paradiso (w/ RUBY THE HATCHET)

03.08. D Beelen - Krach am Bach

04.08. A Waldhausen im Strudengau - Lake on Fire *SOLD OUT*

06.08. HR Primošten - SuperUho Festival

08.08. H Budapest - A38 (w/ PALLBEARER)

11.08. P Moledo - Sonic Blast

14.08. CH Bagnes - Palp Festival (w/ GRAVEYARD)

15.08. CH Winterthur - Gaswerk (w/ PALLBEARER, RUBY THE HATCHET)