THE DISASTER AREA bei Redfield Records

Zu der heute bekanntgegebenen Zusammenarbeit mit Redfield Records, veröffentlichen THE DISASTER AREA auch ganz passend ihre neue Single "Reborn [Alpha]".

Die ganz junge Band aus Süddeutschland macht Metalcore und Melodic Hardcore vom Feinsten und setzen dabei besonderen Fokus auf ihre Lyrics. Einige Bandmitglieder musizierten bereits gemeinsam als Schulkameraden.

Gitarrist Franz Apfelbeck: „Es gibt in unserem Leben fast keine Erinnerung an Zeiten, in denen wir nicht eine

Band waren“

Schlagzeuger Christopher Zillinger über die Single: „‚Reborn [Alpha]’ und ein weiterer neuer Song

erzählen eine zusammenhängende Geschichte. Der eine Track symbolisiert das Ende, den Tod,

oder auch einen Schicksalsschlag, den jedes Leben leider mit sich bringt. ‚Reborn [Alpha]’ hingegen

ist der Neustart von allem, eine Wiedergeburt, die Genesung von einer schweren Krankheit

oder ähnliches. Beide Songs wurden durch sehr persönliche Ereignisse geprägt.“