BEYOND THE BLACK unterschreiben Vertrag mit Napalm Records

Napalm Records können nun stolz verkünden, die Symphonic Metaller BEYOND THE BLACK unter ihre Fittiche nehmen zu dürfen.

Jennifer Haben zum Signing mit Napalm Records: "Wir freuen uns extrem auf die Zusammenarbeit! Mit Napalm und Airforce1 haben wir genau das richtige Team, um mit dem neuen Album international alles zu geben und alles abzureißen, was geht!“

BEYOND THE BLACK LIVE 2018:

16.06.2018 DE – Cologne / Metaltörn

07.07.2018 RU – Novokuznetsk / Heroes Of World Rock

30.08.2018 DE – Hartenholm / Werner Rennen

21.09.2018 DE – Hamburg, Hamburg Metal Dayz

14.10.2018 ES – Mallorca / Full Metal Holiday

More dates tba!

BEYOND THE BLACK sind:

Jennifer Haben (Vocals)

Stefan Herkenhoff (Bass)

Chris Hermsdörfer (Guit./Backings)

Tobias Lodes (Guit./Backings)

Jonas Roßner (Keyboards/Backings)

Kai Tschierschky (Drums)