ROCKHARZ 2018: Die Tagesaufteilung der Bands

as ROCKHARZ hat die Tagesaufteilung der Bands für den Juli 2018 bekannt gegeben. Als grobe Orientierung für die Besucher gibt es jetzt schon eine Einsicht, welche Künstler an welchem Tag die Bühne beim großen Jubiläumsevent im Juli entern werden.

Hier die Aufteilung pro Tag in alphabetischer Reihenfolge (Änderungen sind vorbehalten):

Mittwoch, 4. Juli 2018



BANNKREIS

KREATOR

MONUMENT

ROSS THE BOSS

WINTERSTORM

Donnerstag, 5. Juli 2018



AMORPHIS

BLIND CHANNEL

CELLAR DARLING

DIABLO BLVD.

EQUILIBRIUM

GOD DETHRONED

GRAILKNIGHTS

LETZTE INSTANZ

MR. HURLEY UND DIE PULVERAFFEN

NOTHGARD

POWERWOLF

PRIMAL FEAR

SCHANDMAUL

SKALMÖLD

SODOM

Freitag, 6. Juli 2018



ALESTORM

AMARANTHE

ANNISOKAY

BATTLE BEAST

CREMATORY

EISBRECHER

EISREGEN

ENSIFERUM

EVERGREY

FINNTROLL

HAMMERFALL

I’LL BE DAMNED

NANOWAR OF STEEL

OBSCURITY

ONI

THE OTHER

VERSENGOLD

Samstag, 7. Juli 2018



AHAB

AVATARIUM

CANNIBAL CORPSE

ERDLING

EXODUS

GLORYHAMMER

GOITZSCHE FRONT

IN FLAMES

KNORKATOR

MANNTRA

PARADISE LOST

DIE APOKALYPTISCHEN REITER

SERENITY

SKYCLAD

TROLLFEST

WALKING DEAD ON BROADWAY