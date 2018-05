Das wird via Brigade Nine Records veröffentlicht. Heissen wird das gute Ding "Make America Hate Again".

Hier die Tracklist:

1. Edge Break Your Face

2. Hypocrite

3. Remedy

4. Alone

5. Cry For Help

6. Trainwreck

7. I Got Your Number

8. It’s All About You

9. Make America Hate Again

10. White Flag

11. One Last Chance

Jetzt haben die Hardcore-Urväter aus Boston den Song "Trainwreck" veröffentlicht.