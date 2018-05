NERVOSA - News und Video

Downfall Of Mankind track listing:

1. Intro

2. Horrordome

3. Never Forget, Never Repeat

4. Enslave

5. Bleeding

6. ... And Justice for Whom?

7. Vultures

8. Kill the Silence

9. No Mercy

10. Raise Your Fist!

11. Fear, Violence and Massacre

12. Conflict

13. Cultura do Estupro

Ausserdem kommen die drei Brasilianerinnen auf Europatour:

Downfall Of Mankind Tour 2018:

13.07.18 DE – Milmersdorf / HEADACHE INSIDE

14.07.18 DE – Torgau / In Flammen

15.07.18 CZ – Vizovice / Masters Of Rock

18.07.18 DE - Berlin / Cassiopeia

21.07.18 DE - Hamburg / Logo

22.07.18 DE - Osnabrück / Bastard Club

26.07.18 DE - Bochum / Rockpalast

27.07.18 DE - Köln / MTC

01.08.18 ES – Vitoria / Urban Rock Concept

02.08.18 ES – Oviedo / Sir Laurens

03.08.18 ES – Madrid / Copernico Cavern

04.08.18 ES – Barcelona / Sala Monasterio

05.08.18 FR – Toulouse / L'Usine A Musique

07.08.18 FR – Lyon / Rock 'N' Eat

08.08.18 FR – Montpellier / Secret Place

10.08.18 IT – Milan / Circolo Svolta

11.08.18 IT – Cervia / Rock Planet

14.08.18 DE - Mannheim / 7er

16.08.18 DE – Dinkelsbühl / Summer Breeze Open Air

17.08.18 CZ – Litoměřice, Death Coffee Party

18.08.18 DE – Erfurt / From Hell

27.08.18 DE - München / Backstage Club

25.08.18 AT – Spital am Semmering / Kaltenbach Open Air

30.08.18 CH – Luzern / Schüür

31.08.18 CH – Hauteville / Abyss Festival

01.09.18 BE – Chapelle-Lez Herlaimont / Cercle Metal Festival

02.09.18 UK – Edinburgh / Heavy Scotland

Außerdem hat die Band ein Video zu ihrem Song "Kill The Silence" veröffentlicht.



NERVOSA sind:

Fernanda Lira – Vocals, Bass

Prika Amaral – Guitars, Backing Vocals

Luana Dametto – Drums