Thrash Metal aus Neuseeland: ALIEN WEAPONRY releasen "Kai Tangata"

Track listing:

01. Whaikorero

02. Rū Ana Te Whenua

03. Holding My Breath

04. Raupatu

05. Kai Tangata

06. Rage - It Takes Over Again

07. The Things That You Know (Bonus Track)

08. Whispers09 PC Bro

10. Urutaa

11. Nobody Here

12. Te Ara

13. Hypocrite (Bonus Track)



ALIEN WEAPONRY - LIVE 2018:

22.-28.07.18 SV - Tolmin / Metal Days Festival

02.-04.08.18 DE - Wacken / Wacken Festival

09.08.18 UK - Walton-on-Trent / Bloodstock Open Air

01.09.18 DE - Hamburg / Welt-Turbojugend Tage



ALIEN WEAPONRY is:

Lewis De Jong – Vocals, Guitars

Henry De Jong – Drums

Ethan Trembath – Bass