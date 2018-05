MICHAEL SCHENKER FEST auf Europa-Tour 2018

Wenige Monate nachdem Release des aktuellen Albums "Resurrection" wird das Ensemble um Gitarren-Maestor Michael Schenker auf 14 Bühnen in ganz Europa aufschlagen. Auf dem UK-Teil der Tour wird die Gruppe darüber hinaus von der Rockband EDEN'S CURSE begleitet werden.

Michael Schenker selbst zur Tour: „Nach der wirklich tollen und erfolgreichen Tour durch Nordamerika freue ich mich, dass wir mit dem MICHAEL SCHENKER FEST auch in Europa/UK touren werden. Dabei werden wir eine ausgedehnte Setlist präsentieren, die sowohl M.S.G.-, UFO-, SCORPIONS- und TEMPLE OF ROCK-Klassiker, aber natürlich auch Material unseres neuen Albums »Resurrection« umfassen wird. Die neuen Songs in Nordamerika das erste Mal zu performen, hat uns große Freude bereitet. Sie sind wirlich gut bei den Fans angekommen. Den dritten Teil meiner Karriere in solch guter Gesellschaft erleben zu können, ist mir eine große Ehre. Ich hoffe, wir sehen uns. Keep on rockin'!“

Tourdates:

27.10. ES Málaga - Paris 15

28.10. ES Madrid - Sala Riviera

30.10. IT Mailand - Live Club

31.10. CH Pratteln - Z7

01.11. DE Oberhausen - Turbinenhalle

02.11. DE Karlsruhe - Festhalle Durlach

03.11. NL Amsterdam - Melkweg



w/ EDEN'S CURSE

05.11. UK Glasgow - O2 ABC

06.11. UK Birmingham - O2 Institute

08.11. UK Gwynedd - Hard Rock Hell

09.11. UK Newcastle - O2 Academy

10.11. UK London - O2 Forum Kentish Town

11.11. UK Manchester - Academy



13.11. PL Lodz - Klub Wytwórnia *NEU*

14.11. CZ Prag - Kongresový Sál *NEU*