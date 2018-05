DIR EN GREY kehren auf Europas Bühnen zurück

Dabei wird die "Wearing Human Skin"-Tour in sechs Ländern Station machen, wobei auch deutsche Fans mit zwei Konzerten in Köln und München bedient werden. Der deutsche Vorverkauf startet am 18. Mai, die Links zu den Vorverkaufsstellen findet ihr auf der Webseite von Nine Lives Entertainment.

Bassist Toshiya kommentierte: “It has been 3 years since our last time in Europe and we are all very excited about finally going back. We plan to play our older songs and also include new songs so everyone should look forward to our European shows. Plus, we want to enjoy touring Europe while taking in all of its history, beautiful architecture and amazingly rich culture.”

Tour Dates:

06.10.2018 - Avrora Hall - St. Petersburg - Russia

07.10.2018 - RED Hall - Moscow - Russia

10.10.2018 - Circus - Helsinki - Finland

12.10.2018 - Progresja - Warsaw - Poland

14.10.2018 - Trianon - Paris - France

16.10.2018 - Electric Ballroom - London - UK

18.10.2018 - Neue Theaterfabrik - Munich - Germany

19.10.2018 - Live Music Hall - Cologne - Germany

Wie es sich für eine Tour im 21. Jahrhundert gehört, können Fans ihr Ticket auch auf der "Wearing Human Skin"-Tour mit einem V.I.P.-Upgrade veredeln. Die Vorteile dieses Upgrades findet ihr unten:

- VIP early entry into the venue

- VIP early access to merchandise booth

- VIP laminate

- An exclusive signed copy of “Ningen wo kaburu” CD single with variant cover and alternate track

- Collectible merchandise item

- Q&A with the band

- Group photo with the band