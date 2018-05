LIK entern mit ihrem neuen Album „Carnage“ die offiziellen deutschen Albumcharts

LIK selbst freuen sich natürlich auch: „Wir fühlen uns geehrt und freuten uns total darüber, als uns diese News erreicht haben. Aber noch wichtiger ist die Bedeutung, denn es zeigt uns, dass old school Death Metal nach wie vor sehr stark ist!”

In der Erde der Gräber gefallener Idole entstand 2014 aus Maden und Keimen eine neue Schöpfung. Sie nahm hässliche Gestalt an und nannte sich LIK, was auf schwedisch passenderweise „Leiche" bedeutet - ein untotes Geschöpf, das schmackhaften Death Metal aus traditioneller Küche auftischt. Nach drei kalten Wintern auf dieser Welt und einer Vorspeise namens „Mass Funeral Evocation", die 2015 zubereitet wurde, folgt nun im Mai der erste Hauptgang. Dank des legendären Labels Metal Blade Records wird „Carnage" sogar noch höhere Wellen schlagen und den Siegeszug der Schönheit im Unvollkommenen fortsetzen.

Tracklist:

1. To kill

2. Rid you of your flesh

3. Celebration of the twisted

4. Dr Duschanka

5. Left to die

6. Cannibalistic infancy

7. Death cult

8. The deranged

9. Only death is left alive

10. Embrace the end

Line-up:

Chris Barkensjö - drums & vocals

Tomas Åkvik - vocals & guitars

Niklas "Nille" Sandin - guitars & bass

www.facebook.com/LIKofficial