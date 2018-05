FAITH NO MORE: Mike Patton veröffentlicht erweiterten Soundtrack zum Netflix-Film "1922"

Die Eigenproduktion des Streaming-Portals basiert auf der gleichnamigen Novelle von Autor Stephen King. Patton hat Erfahrungen mit der Komposition von Filmsoundtracks: Auch die Musik zu "The Place Beyond The Pines" mit Hollywood-Star Ryan Gosling stammt vom FAITH NO MORE-Chef. "1922 (Original Motion Picture Soundtrack)" kann digital, als CD und Vinyl vorbestellt werden.

"1922 (Original Motion Picture Soundtrack)" Trackliste:

01. No Grave For Mama

02. Mea Culpa

03. Sweetheart Bandits

04. Death Of A Marriage

05. Murder Is Work

06. Omaha 1930

07. Farewell Note

08. "This As Thieves"

09. Cornfield - (Vertical)

10. Mea Culpa 2

11. Elphis

12. Magnolia Hotel

13. We'll Send Her To Heaven

14. "I'd Come To Hate Her"

15. Cornfield - (Horizontal)

16. "Secrets Only A Dead Woman Could Know"

17. Dead Woman's Secrets

18. Problem Wife

19. The Deed Is Done

20. The Conniving Man

21. Sweetheart Bandits 2 "We All Get Caught"