REDEMPTION streamen erste Single zum neuen Album "Long Night's Journey into Day"

Am 27. Juli erscheint mit "Long Night's Journey into Day" das neue Album der U.S. Progressive Metaller REDEMPTION. Einen Vorgeschmack auf das siebte Studioalbum bietet euch nun die Single "Little Men", die die Band nun zum Streamen zur Verfügung gestellt hat.

Für "Long Night's Journey into Day" haben REDEMPTION erstmals mit Produzent Jacob Hansen (VOLBEAT, PRIMAL FEAR, AMARANTHE, DORO) zusammengearbeitet. Es handelt sich beim neuen Album darüber hinaus um den ersten Longplayer seit Ray Alders Ausstieg, der durch EVERGREY-Sänger Tom Englund ersetzt wurde. "Wir konnten für "The Art Of Loss" nicht auf Tour gehen, weil Ray nicht mehr imstande war, sich aktiv bei REDEMPTION einzubringen, also kamen wir kurz nach der Veröffentlichung überein, uns zu trennen. Ray bleibt ein teurer Freund, den ich hochachte und liebe, genauso wie das, was wir gemeinsam geschaffen haben. Schlussendlich war eine weitere Zusammenarbeit jedoch unmöglich", so Bandkopf Nick van Dyk.

Wenn ihr nun neugierig auf die neue Platte geworden seid, dann hört euch "Little Men" an.