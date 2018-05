VAINSTREAM Rockfest ausverkauft

Das Vainstream Rockfest 2018 ist restlos ausverkauft. Mit den Hochkarätern Beatsteaks, Casper, Enter Shikari und Bullet For My Valentine bietet das Vainstream wie in den vergangenen Jahren allen modernen Rockfans die besten Acts ihres Genres. Rund 8 Wochen im Vorfeld heisst es nun auch im 13. Jahr seines Bestehens – Rien ne vas plus.

BEATSTEAKS • BULLET FOR MY VALENTINE • CASPER • BOYSETSFIRE • ENTER SHIKARI • ASKING ALEXANDRIA • STICK TO YOUR GUNS • TERROR • SONDASCHULE • SILVERSTEIN • KADAVAR • NECK DEEP • BURY TOMORROW • TOUCHÉ AMORÉ • THE BRONX • CRO-MAGS • LIONHEART • MODERN LIFE IS WAR • ANY GIVEN DAY • DER WEG EINER FREIHEIT • BLESSTHEFALL • IRON REAGAN • STRAY FROM THE PATH • CULTURE ABUSE • KNOCKED LOOSE • SHVPES • DAS PACK • HIGHER POWER • GIVER