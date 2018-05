DYECREST veröffentlichen neues Video zu "Fading/Reaching"

"Die erste Demo von "Fading/Reaching" wurde bereits vor zehn Jahren aufgenommen", sagt Schlagzueger Niko Takala. "Die Verse haben sich über die Jahre stark verändert aber der Refrain ist noch fast identisch wie das Original."

"Die Lyrics erzählen davon, dass das festhalten an bestimmten Dingen und Prinzipien wichtiger sind als am Leben zu sein", sagt Niko. "Der Erzähler schreibt eine Erinnerung an die folgenden Generationen: Hi! Ich war wirklich die Person, die du gesehen und erlebt hast und nicht die, von der die Leute, die mich zerstört haben, erzählen."

"Als wir unser erstes Album vor 15 Jahren veröffentlichten, dachte unser Plattenlabel, dass Musikvideos zu teuer sind und es zu wenig Möglichkeiten gibt, sie an die Öffentlichkeit zu bringen. Die Zeiten haben sich sehr geändert seitdem.", meint die Band.