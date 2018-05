BLACK SPACE RIDERS geben Details für „AMORETUM Vol. 2“ bekannt

Alle Songs und Texte von AMORETUM Vol.1 & Vol.2 entstanden zusammen und wurden in einem einzigen Kreativrutsch aufgenommen und produziert. Die Band entschied sich, die entstandenen etwa zwei Stunden Musik in zwei unterschiedlichen Teilen auf die Menschheit loszulassen. So ist das 6. Album der Band eine Fortführung, die jedoch als vollkommen eigenes Werk gedacht ist. Das Album erscheint am 27.07.2018 über Black Space Records / Cargo. Singles wurden bisher noch nicht veröffentlicht, aber hier könnt ihr euch das erste Album anhören:

BLACK SPACE RIDERS live:

29.06.2018 Osnabrück – Bastard Club

30.08.2018 Köln – MTC

31.08.2018 Giessen – Jokus

01.09.2018 Jena – Kulturbahnhof

08.09.2018 Münster – Sputnikhalle

01.11.2018 Mannheim – 7er Club

02.11.2018 Wien – Das Bach

03.11.2018 Hösacker - Blackout

16.11.2018 Dortmund – Piano (w\ Samsara Blues Experiment)

17.11.2018 Lingen – Alter Schlachthof