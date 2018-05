AMORPHIS veröffentlichen neue Single "Amongst Stars"

Das Video könnt ihr euch hier anschauen:

Esa Holopainen kommentiert: "'Amongst Stars' ist einer unserer massivsten Songs auf dem neuen Album und es war gar nicht so einfach, mit diesem Song zu arbeiten. Wir haben viele verschiedene Variationen während der Vor-Produktion ausprobiert und schließlich hatte Jens' Co-Produzent und Freund Per Aldeheim die Idee für die tollen Vocal-Lines und auch für das Duett. Wir hatten bereits früher das Privileg gehabt, mit Anneke zusammen zu arbeiten, deshalb war für uns sofort klar, dass wir sie fragen würden, die Idee mit uns zu realisieren. Jeder weiß wie sagenhaft ihre Stimme ist und was für eine unglaubliche positive Aura sie umgibt. Das Resultat ist ein wunderschönes und eingängiges Duett, zu dem beide Stimmen ihren Teil beitragen. Wir sind sehr glücklich, dass Anneke während den Aufnahmen Zeit hatte und es freut uns umso mehr, dass sie auch Teil des Videos wurde. Wir Glücklichen!"

Und Anneke van Giersbergen fügt hinzu: "Als AMORPHIS mich gefragt haben, ob ich in ihrem neuen Song mitwirken möchte, habe ich sofort ja gesagt, ohne den Song vorher gehört zu haben, weil ich genau wusste, dass er gut sein würde. Als sie ihn mir dann jedoch zugesendet haben, damit ich mit meinen Vorbereitungen starten konnte, war ich absolut sprachlos! 'Amongst Stars' ist so ein kraftvoller und melodischer Song, ich bin wirklich stolz ein Teil davon zu sein. Und das Video zum Track ist mindestens genauso episch! Die Jungs von AMORPHIS sehen fantastisch aus und klingen auch so. Ich bin sehr glücklich darüber, sie auf ihrer Reise zum neuen Album begleiten zu dürfen!"

"Queen Of Time" ist seit heute überall erhältlich.

»Queen Of Time« - Tracklist:

01. The Bee

02. Message In The Amber

03. Daughter Of Hate

04. The Golden Elk

05. Wrong Direction

06. Heart Of The Giant

07. We Accursed

08. Grain Of Sand

09. Amongst Stars

10. Pyres On The Coast

Bonustracks (nur DIGI, 2LP und MAILORDER EDITION)

11. As Mountains Crumble

12. Brother And Sister

AMORPHIS live:

08.06. FIN Hyvinkää - Rockfest

09.06. FIN Tampere - South Park Festival

13.06. J Tokyo - Shibuya Club Quattro

14.06. J Osaka - Umeda Club Quattro

23.06. D St. Goarshausen - RockFels

24.06. F Clisson - Hellfest

05.07. D Ballenstedt - Rockharz Open Air

06.07. FIN Lohja - Rantajamit

12.07. D Balingen - Bang Your Head!!!

13.07. CZ Vizovice - Masters of Rock

14.07. FIN Joensuu - Ilosaarirock

20.07. FIN Laukaa - John Smith Rock Festival

27.07. FIN Kuopio - RockCock

28.07. FIN Oulu - Qstock

03.08. D Wacken - Wacken Open Air

10.08. B Kortrijk - Alcatraz Metal Festival

11.08. E Villena - Leyendas del Rock

18.08. FIN Hämeenlinna - Tuuloksen Kapakanmäki (w/ support)