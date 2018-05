SPITEFUEL – zweites Video „Under Fire“

Die Band wählt als Nachfolger zum ersten Video zu „Brick By Brick” den rebellischen Metaltrack „Under Fire”, um eine kraftvolle Weltraum-Story zu erschaffen, die uns visuell an die ersten Gehversuche von spektakulären Scifi-Battles des letzten Jahrhunderts erinnert.

Fronter Stefan Zörner fasst zusammen: „’Under Fire' ist einerseits eine Einführung in die futuristische Welt von 'Dreamworld Collapse' und auf der anderen Seite unsere Hommage an den trashigen Scifi der 70er und 80er ... und beweist, dass wir vor allem eins haben: mächtig Spaß an der Sache!"

www.facebook.com/Spitefuel