GREYBEARDS – dritte Single „One in a Billion"

Wenige Tage vor dem Release ihres schonungslos authentischen Albums „For The Wilder Minds” (4. Mai, via Attitude Recordings) sorgen die schwedischen Retro-Rocker GREYBEARDS mit der dritten Singleauskopplung als energiegeladenes Performance-Video für eine angemessene Einstimmung auf das kommende Werk.

„One in a Billion” ist ein Autofahr-Song, eine ungezügelte Stadionhymne, die mit brachialem Druck auf den Hörer einprescht und ihn bis zum Ende in einem Strom aus purer Energie fesselt, in der sich moderner Alternative Rock und ein Hauch von Punk zu einer Einheit verbinden, die nebenbei den typischen FOO—FIGHTERS-Sound mitklingen lässt und uns in euphorische Tagträume versetzt. Die Schweden treten mit groovigen Riffs aufs Gaspedal und schießen auf ihrer ganz eigenen Spur über den viel befahrenen Rock-Highway in Richtung Veröffentlichung.

www.facebook.com/Greybeards

www.greybeards.eu