SODOM Trennung - Tom Angelripper gibt Bernemann und Makka den Laufpass

„Sodom haben immer vom Enthusiasmus und der Leidenschaft aller Beteiligten gelebt. Makka war fast acht Jahre, Bernemann sogar mehr als 20 Jahre dabei. Um einer möglichen Routine vorzubeugen, unter der die kreative Arbeit nicht optimal gewährleistet werden kann, möchte ich mit neuen hungrigen Musikern noch einmal voll angreifen. Gleichzeitig bedanke ich mich bei Bernemann und Makka für die vielen ereignisreichen Jahre, in denen wir tolle Shows gespielt und einige echte Metal-Pamphlete veröffentlicht haben.“

Ungeachtet dieser Umbesetzung werden sämtliche bereits angekündigten Sodom-Shows ab April 2018 wie geplant stattfinden. Bereits beim Full Metal Mountain wird Tom seine neuen Mitstreiter vorstellen. Ob Sodom dann weiterhin als Trio oder künftig sogar als Quartett auftreten, ist derzeit noch unklar. Tom: „Diesbezüglich habe ich mich noch nicht endgültig festgelegt, sondern bin für alle Optionen offen. Ich werde jetzt erstmal in aller Ruhe die neuen Grundpfeiler der Band installieren und mich nach geeigneten Mitstreitern umsehen. Eines steht allerdings schon jetzt fest: Sodom werden noch stärker werden!“

Mit dem neuen Line-Up wird Tom dann auch die Arbeiten am kommenden Album schnellstmöglich beginnen, das über Steamhammer/SPV erscheinen wird. Tom: „Auch SPV freuen sich auf die zukünftige Zusammenarbeit und dürfen eine bis in die Haarwurzeln motivierte Band erwarten.“

SODOM Tourdaten 2018

07.04. AT-Kärnten - Full Metal Mountain

04.-07.07. DE-Ballenstedt - Rock Harz Open Air

18.08. AT-Graz - Metal On The Hill

25.08. DE-Cham - Mosh Club Open Air

31.08. DE-Hamburg - Weltturbojugendtage 2018

06.10. DE-Lichtenfels - Way Of Darkness Festival